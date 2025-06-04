Моргенштерн* вышел из рехаба после пяти месяцев лечения от зависимостей

Алишер Моргенштерн* завершил пятимесячный курс реабилитации в израильском центре и вышел оттуда другим человеком – по крайней мере, так он заявляет в своих публикациях. Скандально известный артист поделился, что, отправляясь на лечение, не воспринимал его серьезно: изначально планировал просто провести детокс, отдохнуть от таблеток и "хайпануть" на теме зависимости. Но все пошло иначе.

Переломный момент наступил уже в первые недели. Вместо краткого эпизода в жизни центр стал для музыканта пространством перезагрузки. В окружении специалистов и людей, столкнувшихся с похожими проблемами, он впервые за долгое время оказался наедине с собой. Там же он признал, что зависимость была лишь симптомом – следствием попыток заглушить эмоциональную боль, ощущение пустоты и утраты смысла.

Пребывание в рехабе растянулось почти на полгода и стало для Алишера первым серьезным шагом к новому образу жизни. Он подчеркивает, что отказ от употребления – не просто решение "бросить пить", а выбор жить иначе, с пониманием своих чувств и причин, которые вели его к саморазрушению. В своих публикациях он называет центр вторым домом и благодарит команду за поддержку, уют и возможность наконец услышать самого себя.

Музыкант показал фото и видео из центра: тренировки, общение с другими участниками, портреты, нарисованные внутри сообщества. Все это стало частью личного пути, которым Моргенштерн* теперь готов делиться публично.

* Алишер Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.