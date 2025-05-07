Прохор Шаляпин рассказал, что у него есть ребенок

Неожиданное заявление сделал певец и телеведущий Прохор Шаляпин – артист сообщил, что стал отцом. Как рассказал Шаляпин в эфире шоу "50 хейтеров", речь идет не о классическом родительстве: он стал донором биологического материала, и благодаря этому у одной из его знакомых родился ребенок.

"После определенного возрастного рубежа это сложно. Знаю точно, что биологически я уже являюсь отцом", – объяснил артист, отметив, что по документам у него нет наследников.

Шаляпин признался, что пока не готов к классической семейной модели. Прохор также допускает, что вообще может не встретить ту самую, с которой будет готов связать свою жизнь.



Интересно, что практически одновременно с этим признанием в СМИ появилась другая громкая новость: бывшая жена Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, впервые стала мамой в 46 лет. Девочку назвали Викторией. Беременность Виталина держала в секрете, но после рождения открыто поблагодарила Прохора за поддержку – именно он помог ей пройти этот путь как близкий друг.



Шаляпин не уточнил, идет ли речь о Виталине, однако многие фанаты уже начали строить догадки. Артист же хранит интригу и не раскрывает никаких дополнительных подробностей.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романская рассказала, почему не родила детей от Джигарханяна.