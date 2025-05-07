Биби Рекса ответила на критику после Met Gala признанием о потере ребенка

Met Gala 2025, традиционно превращающийся в торжество моды и эпатажа, обернулся для 35-летней американской певицы Биби Рексы испытанием на прочность. Вечер, начавшийся с яркого выхода артистки в элегантном черном наряде от Christian Siriano, закончился шквалом обсуждений, но отнюдь не из-за платья.

Пользователи соцсетей переключили внимание с модных деталей на внешний вид певицы, начав комментировать ее фигуру в негативном ключе. Но язвительные замечания и насмешки не остались без ответа. Вскоре исполнительница хита I Got You разместила откровенное сообщение, в котором поделилась личной болью: она пережила выкидыш и борется с синдромом поликистозных яичников – заболеванием, влияющим на гормональный фон и способным приводить к бесплодию.

"Я несла эту боль молча", – отметила артистка.

Ранее певица предпочитала не распространяться о состоянии своего здоровья и личной жизни, однако в этот раз решила нарушить молчание. Биби Рекса призналась, что устала от давления, связанного с внешностью, и призвала общественность проявлять больше такта и человечности, особенно когда речь идет о внешнем облике других людей.