Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала матерью

Случись столь громкое событие 1 апреля, можно было подумать, что это шутка. Но нет, все серьезно. Жившая почти два года в браке с актером Арменом Джигарханяном молодая пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская родила дочь.

Произошло радостное для Виталины и ее поклонников событие еще 25 марта этого года, но известно о нем стало лишь сейчас. Цымблюк-Романовская не хотела шумихи, прессы, камер, пересудов. Теперь же перестала скрывать радостную новость. О том, что стала мамой, она сообщила в беседе с "Дни.ру" – после выписки из клиники акушерства и гинекологии имени В. Ф. Снегирева, когда с новорожденной дочерью уже была дома.





Пианистка рада, что "за год исполнила две свои давние мечты – переехала в новую квартиру, где сделала ремонт по своему вкусу, и родила дочь". Вес – 3740 граммов. Рост – 53 сантиметра. Идеальные параметры для новорожденной девочки!





Отца ребенка и ФИО новорожденной дочери Виталина Цымбалюк-Романовская пока не сообщает, понимая, какая будет шумиха и как журналисты лишат ее покоя.