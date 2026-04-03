Клава Кока и Дима Маслеников объявили о помолвке

Только сегодня певица Клава Кока и блогер Дима Масленников раскрыли свои отношения. А спустя несколько часов пара объявила о помолвке. В социальных сетях звезд появилось фото с кольцом на пальце.

"Мы не встречаемся. Мы женимся!" – написано под фото.



Предложение Клаве блогер, судя по всему, сделал во время совместного отдыха. На фото видно, что все произошло вечером на песчаном пляже, который был заставлен множеством фонарей в виде больших свечей. Влюбленные были одеты в одной цветовой гамме. На певице легкое голубое платье, а на Диме рубашка и брюки из тонкой джинсы.





Напомним, о том, что пару связывает нечто большее, чем дружба, поклонники подозревали давно. Сами Кока и Масленников не раз опровергали эти слухи, уверяя, что между ними исключительно дружба.





До этого Клава встречалась с Александром Повериным. После разрыва с ним артистка отмечала, что устала от нарциссов и тех, кто ее обесценивает.