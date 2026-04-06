Сестра Ольги Бузовой объявила о беременности

Совсем скоро Ольга Бузова впервые станет тетей. О беременности объявила ее родная сестра Анна. Она опубликовала кадры с отдыха, где уже заметен округлившийся живот.

"Этот отпуск для нас особенный. Потому что впервые за 18 лет мы отдыхаем уже втроем", – сообщила девушка.



Известно, что Анна давно живет с предпринимателем Константином Штрыкиным. Путь к материнству для нее оказался непростым: ранее она открыто говорила о сложностях со здоровьем, мешавших зачатию, а в 2020 году перенесла инсульт.



Тема семьи для сестер Бузовых не раз становилась поводом для обсуждений в сети. Анна сталкивалась с критикой из-за отсутствия детей. Она отмечала, что обязательно испытает радость материнства, нужно лишь подождать.

Сама Ольга Бузова тоже не раз признавалась, что мечтает о малыше, однако пока на первом плане карьера. Свою личную жизнь певица тщательно скрывает после скандальных расставаний сначала с футболистом Дмитрием Тарасовым, а затем с блогером Давидом Манукяном. Оба, к слову, уже женились и стали отцами.



