Блейк Лайвли частично проиграла суд против Джастина Бальдони о домогательствах

Блейк Лайвли частично проиграла суд против Джастина Бальдони: суд отклонил 10 из 13 ее исков о домогательствах и клевете.

Речь идет о конфликте, связанном со съемками фильма "Все закончится на нас". Актриса утверждала, что режиссер и партнер по кадру допускал поведение, выходящее за рамки сценария: в частности, речь шла о поцелуях вне прописанных сцен, нарушении личных границ на площадке и неуместных комментариях.

Суд не стал рассматривать большую часть претензий из-за юридических несоответствий: команда Лайвли ссылалась на законы Калифорнии, тогда как события, по материалам дела, происходили в Нью-Джерси. Также был отклонен иск о клевете против адвоката Бальдони.





При этом процесс не завершен. В силе остаются три требования – о преследовании, содействии преследованию и нарушении контракта. По версии актрисы, после ее жалоб команда режиссера пыталась нанести ущерб ее репутации.

Разбирательство сопровождается публичным резонансом. В сети активно обсуждают не только юридическую сторону, но и репутационные последствия для актрисы. Пользователи критикуют ее решение довести конфликт до суда, называя происходящее ударом по карьере.

Сама история уже превратилась в затяжной конфликт с взаимными обвинениями. Со стороны Бальдони ранее звучали встречные претензии: режиссер заявлял о попытке давления со стороны Лайвли и ее супруга Райана Рейнольдса. В деле также косвенно упоминалась Тейлор Свифт, однако певица дистанцировалась от ситуации.

Окончательная точка в деле пока не поставлена – дальнейшее рассмотрение оставшихся исков может повлиять на расстановку сил в этом конфликте.