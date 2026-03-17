Косы, русалки и кощеи: молодые дизайнеры Московской недели моды обратились к теме русских сказок

Студенты Школы моды Сергея Сысоева в РГУ им. А. Н. Косыгина (SERGEY SYSOEV Fashion School KOSYGIN UNIVERSITY) нашли вдохновение в известных всем и каждому строчках Александра Сергеевича, в сказочных иллюстрациях Ивана Билибина и образах русского фольклора. Под "Лукоморье" на подиум один за другим выходили ожившие персонажи: длинноволосые, с косами в пол красавицы, царевичи и кощеи.









В довольно зрелищной коллекции – адаптированные элементы русского костюма: кружево, плетение, элементы, созданные с помощью техники валяния из шерсти, цифровые авторские принты, эксперименты с цианотипией и кутюрными техниками. Реагируя на действительность, начинающие дизайнеры с удовольствием погрузились в игру смыслов и символов русского костюма, народных сказок, романтизируя образы под современные реалии.

"Сегодня состоялось дефиле моих студентов от 1 до 4 курса", – рассказывает наставник начинающих модельеров, один из самых заметных представителей российской модной индустрии Сергей Сысоев. – "Я постарался отобрать лучшие работы за последнее полгода, и здесь мы видим много романтизма, "цитат" Пушкина, костюмов того времени и очень-очень много ремесленных техник. Темой этого показа стали народные сказки, и мне было крайне интересно наблюдать, как молодые дизайнеры видят моду завтрашнего дня, основанную на нашем русском коде. Представлен и наш традиционный прием – реконструкция исторического костюма из суровой бязи. Для нескольких образов 19-го века основой стали старинные гравюры и эскизы. Студентами было проделано настоящее исследование в Музее А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге, и по итогам работы они буквально воссоздали исторические модели с фактурами, тканями того столетия, с тонкой вуалью, английским твидом и немецкой кожей. Тонкий баланс между актуальными тенденциями и традициями – вот, чего мы хотели добиться, и, надеюсь, продемонстрировали высокий уровень подготовки студентов. Сейчас они заявляют о себе на подиумах, а в будущем, я на это надеюсь, обязательно станут ключевыми фигурами мира моды".









Сергей также уточнил, что 19 марта, в последний день показов 6-й Московской недели моды, он представит свою собственную коллекцию. "Она еще дорабатывается, так что будет по-настоящему "с пылу, с жару". В этом году бренд отмечает свое 30-летие, и поэтому в коллекции будет много моего любимого материала трикотажа, будут и все мои любимые приемы, по которым узнают саму марку: много цветов, декоративных материалов как иностранных, так и российских. В основном черно-белая палитра".