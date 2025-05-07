Настя Ивлеева вышла из всех своих бизнесов

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Настя Ивлеева до сих пор не может вернуться к прежней жизни после "голой" вечеринки.

Анастасия Ивлеева больше не связана ни с одним бизнесом в России. На днях она официально вышла из состава учредителей компании "Коленки пчелы", занимавшейся производством снеков. Это был последний ее актив на российском рынке. Теперь у Насти – только статус индивидуального предпринимателя.

Прощание с ресторанной сферой началось еще в январе, когда Ивлеева объявила, что закрывает лапшичную Nudles, открытую в 2024 году в тандеме с Александром Пичугиным. Тогда блогерша объяснила уход желанием сосредоточиться на новых проектах. Однако, как выяснилось позже, продажи и у "Коленок пчелы" стали стремительно падать – после скандально известной вечеринки с обнаженными гостями бренд начал терять популярность. В начале весны стало известно: выручка снизилась почти вдвое – с 3 до 1,7 миллиарда рублей.

Настя Ивлеева. Фото: соцсети/@_agentgirl_
Фирма теперь разрывается между судами и претензиями поставщиков. А сама Настя, судя по соцсетям, нашла радость в совсем других вещах – уют, тишина и романтика с мужем-фермером Филиппом Бегаком где-то за городом.

Тем не менее, полностью уходить из сферы Ивлеева не собирается. В апреле она зарегистрировала свое имя как товарный знак. Сферы охвата впечатляют: алкоголь, снеки, доставка еды, одежда и даже услуги в бьюти-индустрии. 

Ранее сообщалось, что Ивлеева впервые после "голой" вечеринки выехала за границу.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

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