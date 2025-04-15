Цымбалюк-Романовская призналась, почему не родила детей от Джигарханяна

 462

Пианистка 17 лет прожила с Арменом Джигарханяном. Однако мамой Виталина Цымбалюк-Романовская решила стать только сейчас.

Накануне стало известно, что 46-летняя пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой. Девочку артистка назвала Викторией в честь своего отца. В эксклюзивном интервью Клео.ру она призналась, что решение родить в зрелом возрасте вызвано не трендом на позднее материнство, а ощущением, что наконец к этому готова. 

Викторина рассказала, что ей всегда было о ком заботиться. Например, 17 лет она посвящала себя мужу, который о детях заговорил очень поздно. По словам Цымбалюк-Романовской, на тот момент у Армена Джигарханяна уже появились серьезные проблемы со здоровьем и наследники отошли на второй план. За то время, что Викторина была рядом с актером, она бы могла воспитать троих детей, наставляла пианистку ее мама. 

"Ему театр заменил детей, а мне детей заменил сам Армен Борисович", – признается артистка. 

Сегодня в жизни пианистки все иначе. Мужа нет, родителей тоже. И однажды она поняла, что хочет наполнить дом детским смехом. Так на свет появилась Виктория – малышку Виталина уже приучает к классике и возит с собой в машине, где звучит только хорошая музыка. 

Цымбалюк-Романовская признается, что уже есть понимание, как воспитывать дочь: без фанатизма и с уважением к индивидуальности. По словам артистки, нянь нанимать для Виктории она не будет и планирует справиться со всем сама.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.