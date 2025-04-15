Цымбалюк-Романовская призналась, почему не родила детей от Джигарханяна

Накануне стало известно, что 46-летняя пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой. Девочку артистка назвала Викторией в честь своего отца. В эксклюзивном интервью Клео.ру она призналась, что решение родить в зрелом возрасте вызвано не трендом на позднее материнство, а ощущением, что наконец к этому готова.

Викторина рассказала, что ей всегда было о ком заботиться. Например, 17 лет она посвящала себя мужу, который о детях заговорил очень поздно. По словам Цымбалюк-Романовской, на тот момент у Армена Джигарханяна уже появились серьезные проблемы со здоровьем и наследники отошли на второй план. За то время, что Викторина была рядом с актером, она бы могла воспитать троих детей, наставляла пианистку ее мама.

"Ему театр заменил детей, а мне детей заменил сам Армен Борисович", – признается артистка.

Сегодня в жизни пианистки все иначе. Мужа нет, родителей тоже. И однажды она поняла, что хочет наполнить дом детским смехом. Так на свет появилась Виктория – малышку Виталина уже приучает к классике и возит с собой в машине, где звучит только хорошая музыка.

Цымбалюк-Романовская признается, что уже есть понимание, как воспитывать дочь: без фанатизма и с уважением к индивидуальности. По словам артистки, нянь нанимать для Виктории она не будет и планирует справиться со всем сама.