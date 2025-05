Лиза Янковская снимется в одном фильме со звездами Голливуда

Российская актриса Лиза Янковская получила роль в новом фильме испанского режиссера Альберта Серра, известного своими смелыми артхаусными работами. Проект под рабочим названием Out of This World ("Не от мира сего") обещает стать англоязычным дебютом автора и сосредоточится на политическом и идеологическом напряжении между Россией и США на фоне украинского конфликта.

Для актрисы, чье имя давно ассоциируется с драматическими российскими картинами вроде "Фрау" и "Балет", это станет важным шагом в международной карьере. Представительница знаменитой династии (внучка Олега Янковского, дочь Филиппа Янковского), Лиза присоединилась к звездному составу, в который также вошли американская актриса Райли Кио и лауреат "Оскара" Ф. Мюррей Абрахам. Изначально ключевую роль планировали отдать Кристен Стюарт, но актриса покинула проект из-за других съемочных обязательств.

Сюжет картины разворачивается вокруг делегации из США, прибывшей в Россию в период международного кризиса. На фоне напряженной политической повестки герои пытаются урегулировать экономические и дипломатические споры. Фильм не ограничивается сухим политическим нарративом: по словам создателей, в центре внимания окажется человеческий фактор – столкновение менталитетов, глубинные страхи и личные амбиции героев. Основной язык картины – английский, но предполагается наличие сцен с русскоязычными диалогами.

Локации съемок держатся в секрете, однако известно, что проект финансируется при участии французских продюсеров и может стать фестивальным хитом, как и предыдущие фильмы Серра. Его работа Pacifiction ("Мучения на островах") была признана одной из главных европейских картин года и удостоилась премий "Сезар", а документальный проект "Дни одиночества" взял главный приз на кинофестивале в Сан-Себастьяне.

Интерес к российским актерам в зарубежной киноиндустрии продолжает расти. За последние годы в международных проектах уже отметились Юрий Колокольников, Александр Кузнецов, Мария Машкова и Юра Борисов, последний из которых получил номинацию на "Оскар" за фильм "Анора" Шона Бейкера.

Личная жизнь Лизы Янковской в последние месяцы также вызывает интерес. После расставания с актером Александром Палем актриса строит отношения с музыкантом Вадимом Королевым. Пара живет между Парижем и Москвой. Впрочем, публичность никогда не была главной чертой Лизы – ее профессиональные шаги всегда оказывались важнее громких заголовков.