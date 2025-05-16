54-летняя Анжелика Агурбаш объявила, что выходит замуж

После череды драматичных отношений Анжелика Агурбаш снова готова вступить в брак. Артистка объявила, что уже этим летом в ее жизни состоится важное событие – свадьба. Это будет третий официально зарегистрированный брак в ее жизни, и, как она сама признается, – самый осознанный.

Имя будущего супруга 54-летняя певица предпочитает пока не разглашать, как и место проведения главной церемонии. Однако известно, что торжества пройдут как минимум в двух городах России, включая столицу. Ради новой главы в личной жизни Агурбаш решила временно перебраться в другой регион. Такой шаг для нее – не просто символический жест, а выбор, продиктованный внутренней уверенностью в чувствах.

Анжелика делится, что не придает значения формальным атрибутам свадеб – кольцам, платью или банкету. В ее понимании счастье – это не постановка для камер, а личная, почти интимная территория. Впрочем, платье уже готово, и артистка его примерила, но куда важнее для нее сам союз и человек рядом.

Агурбаш, пережившая нелегкие этапы в прошлом, от эмоционального подавления до физического насилия, подчеркивает: нынешний союз строится не на выгоде и демонстративности, а на искреннем взаимопонимании. Ее предыдущие отношения, в том числе брак с известным бизнесменом Николаем Агурбашем, оставили глубокий след. Артистка неоднократно делилась, как экс-супруг пытался контролировать ее карьеру и жизнь, не оставляя пространства для свободы и личного выбора.

Несмотря на болезненный опыт, Агурбаш не замкнулась. Наоборот, она сумела восстановить силы, сосредоточиться на себе и детях, и теперь готова к настоящему, зрелому союзу, не связанному с контрактами и компромиссами ради общественного мнения. По ее словам, она не приемлет брачные соглашения: любовь – это доверие, а не расчет. Поэтому и заключать подобные документы с будущим супругом не собирается.

Сегодня 54-летняя певица не гонится за атрибутами глянца. Она живет скромно, преподает в своей школе сценического мастерства, выпускает новые песни и говорит, что у нее есть все, что нужно. Дорогие подарки и публичные признания в ее системе ценностей давно не являются приоритетом. Главное – внутреннее спокойствие и ощущение, что рядом находится человек, с которым можно быть настоящей.

Анжелика называет себя человеком, который восстал из пепла. Ее путь не был простым, но она с гордостью говорит, что прошла его честно. И теперь – с благодарностью принимает то, что дает судьба. На этот раз – без драм, без шума, но с надеждой на настоящую, тихую любовь.