Виталий Гогунский отреагировал на скандал из-за его слов о плохом настроении у женщин

После бурного обсуждения в Сети высказываний актера Виталия Гогунского о плохом настроении женщин артист вышел на связь, чтобы объясниться и прояснить свою позицию. Резонанс вызвало его интервью, в котором он заявил, что не считает допустимым присутствие женщины в негативном эмоциональном состоянии рядом с мужчиной. Вслед за этим прозвучала фраза, уже ставшая мемом – "иди в сад".

Публика мгновенно отреагировала: соцсети заполнились комментариями с обвинениями в сексизме, а бывшая супруга актера, Ирина Маирко, открыто заявила, что подобные слова – это не просто абстракция, а отражение реального опыта их брака. По ее словам, она долгое время жила под давлением, где любое проявление чувств – слез, недовольства или усталости – воспринималось как нарушение правил. Женщина признает, что воспринималась мужем как второсортная и долгое время пыталась соответствовать его ожиданиям.

Сам Гогунский, комментируя критику, отметил: речь шла исключительно о личных предпочтениях и взглядах на отношения, а не о навязывании модели поведения всем женщинам. По его словам, его слова были вырваны из контекста, и он никогда не принижает достоинства женщин. Более того, артист отметил, что успех в его жизни во многом связан именно с поддержкой представительниц прекрасного пола, включая коллег, преподавателей, наставниц.

Также он сослался на исторические и культурные источники, в которых, как он утверждает, закреплены представления о роли женщины в паре – от дореволюционных этикетных норм до религиозных текстов. По его мнению, гармоничные отношения возможны, когда женщина вдохновляет своего мужчину, в том числе своим состоянием и настроением. Виталий подчеркнул, что говорит о своей личной модели жизни, в которой предпочитает видеть рядом человека, заряженного позитивом, а не источником стресса.

"Моя избранница будет рядом со мной только в хорошем настроении. Это прописано во всех книгах, святых писаниях, книге домостроя, в дореволюционных и советских книгах об этике отношений между мужчиной и женщиной: "Женщина обязана, должна встречать своего мужчину в хорошем настроении". Это даже не то, что я придумал", – цитирует артиста Super.

Скандал, тем не менее, не утихает. Комментаторы продолжают напоминать Виталию Гогунскому, что требование быть вечно улыбающейся игнорирует базовые человеческие чувства. Более того, психологи в публичном поле подчеркивают, что подобный подход может подталкивать к эмоциональному подавлению и внутреннему выгоранию партнерши.