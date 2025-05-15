Курбан Омаров рассказал, что назвал сына редким библейским именем

Пока Ксения Бородина готовится к третьему браку, ее бывший супруг Курбан Омаров наслаждается отцовством – в третий раз. Бизнесмен вместе со своей нынешней женой Валерией рассказал, что новорожденного сына, появившегося на свет 1 февраля, они назвали Адамом.

Имя, как призналась Валерия в интервью, они с мужем выбрали еще до родов, но решили не делиться им сразу с публикой. Рассматривались два варианта – Алан и Адам, но выбор оказался очевидным: с первых дней беременности девушка называла малыша именно Адамом.

"У нас было, кажется, несколько имен, но пришли они сразу, то есть я нисколько не гадала, не сомневалась", – сказала она.

Курбан, в свою очередь, подчеркнул, что общался с сыном еще до его рождения и чувствовал с ним особую связь.





Для Валерии материнство в новинку, а вот для Курбана это уже третий ребенок. Он воспитывает сына Омара от первого союза и дочь Теону от телеведущей Ксении Бородиной. Сам бизнесмен не скрывает – с отцовством он давно "на ты".

А тем временем Ксения, похоже, тоже не теряет времени: телеведущая собирается замуж за блогера Николая Сердюкова. Инсайдеры утверждают, что пара уже вовсю планирует свадьбу, а сама Ксения буквально светится от счастья.

Ранее жених Бородиной рассказал, сменит ли Ксения фамилию или останется Омаровой.