Виталий Гогунский заявил, что женщина не имеет права быть в плохом настроении при нем

Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале "Универ", оказался в эпицентре громкого скандала – все из-за своей откровенности, которая, по мнению многих, давно перестала быть уместной. В своем недавнем интервью 46-летний артист поделился своим мнением о "правильных женщинах".

"У тебя плохое настроение? Иди в сад сразу. Резко, жестко, но женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении", – заявил артист.

По словам Гогунского, в его личных отношениях "драма, обиды и нытье" – табу. Если женщина рядом с ним не излучает свет, она ему не подходит. Мягко говоря, этот тезис не вызвал бурного восторга у подписчиц.

Кроме того, Гогунский заявил, что не собирается добиваться женщин, потому что, по его мнению, в наше время дама сама должна проявлять инициативу, если видит рядом "мужчину, способного подарить комфорт и эмоции". Актер предпочитает девушек с "царским вайбом", но исключительно при условии, что они умеют "пригреть" и "потешить мужское эго".





Также он оправдал женщин, стремящихся к финансовой стабильности через отношения. По мнению Гогунского, искать обеспеченного мужчину – это инстинкты, а не меркантильность. "Заводить потомство" гораздо лучше со спутником, который сможет создать комфортные условия, уверяет Виталий.

В соцсетях, особенно среди женщин, реакция была мгновенной. Многие раскритиковали актера и подчеркнули, что теперь понимают, откуда у него сложности в отношениях с бывшей женой и дочерью.

"Женщина обязана быть вечно веселой и благодарной, что рядом с ней Гогунский? Серьезно?", – пишут в комментариях.

Тем временем сам Гогунский пока не отреагировал на критику – судя по всему, он по-прежнему уверен, что в отношениях главное – это "чтобы мужчине было комфортно", а женщинам "пора взрослеть и учиться".