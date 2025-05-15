Американский ведущий Джимми Фэллон примерил образ Филиппа Киркорова в эфире шоу

Американский шоумен Джимми Фэллон неожиданно вывел Филиппа Киркорова на международную арену – пусть и виртуально. В популярном вечернем шоу Tonight Show ведущий примерил образ 58-летнего артиста в рамках любимой зрителями рубрики Look-alikes, где сравнивает себя с присланными "двойниками".

Снимок Киркорова на шоу попал не случайно – его прислала зрительница из Флориды, уверенная, что у Джимми и Филиппа немало общего. Ведущий явно удивился выбору, но не удержался от комментария.

"Он болгарско-русская поп-икона. Говорят, я похож на него. Сам не вижу, но хотел бы иметь такие же волосы", – сказал ведущий.





Фэллон с юмором подошел к ситуации и в финале выпуска даже сыграл Киркорова, копируя его манеру и эффектно взмахивая "воображаемой" шевелюрой. Несмотря на то что в голосовании публика отдала победу другому "двойнику", именно образ российского артиста вызвал наибольший резонанс и обсуждение в Сети. Фэллон же назвал Филиппа "glow-up версией себя".

Пока американская аудитория знакомится с гламурным стилем Киркорова, сам артист продолжает поражать публику в России. Совсем недавно звезда продемонстрировал впечатляющую физическую форму и заметно посвежевшее лицо. Источники уверяют, что за преображением стоят не только тренировки и диета, но и помощь известного пластического хирурга Тимура Хайдарова.