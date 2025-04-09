Николай Сердюков рассказал, поменяет ли Ксения Бородина фамилию после свадьбы

Свадьба Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова обещает быть одним из самых обсуждаемых событий светской жизни лета, но пока молодожены деликатно обходят стороной детали предстоящего торжества. Однако один из самых любопытных вопросов, который волнует поклонников, – сменит ли Ксения фамилию после свадьбы, – все же получил ответ.

И тут все оказалось не так очевидно. Напомним: "Бородина" – это творческий псевдоним, а по паспорту звезда до сих пор Омарова, фамилию экс-супруга Курбана Омарова она не меняла даже после развода. Многим показалось, что теперь, когда в жизни Ксении – новая любовь, логично было бы закрыть прежнюю главу и стать, например, Сердюковой.

Но Николай – не из тех, кто навязывает. В своем блоге он заявил, что вопрос фамилии для него вообще не имеет значения.

"Не вижу в этом смысла!" – заявил жених телеведущей.





Такой подход поклонники восприняли неоднозначно. Некоторые посчитали, что Николаю может быть неприятно, что возлюбленная носит фамилию бывшего мужа. А вот как поступит сама Ксения – остается загадкой. Ранее она признавалась, что не любит "бюрократическую волокиту".

Напомним, Бородина развелась с бывшим супругом Курбаном Омаровым в 2021 году. Их разрыв был громким, с выносом всех подробностей на публику. Телеведущая наняла частного детектива и выяснила, что супруг ей неверен. Сам бизнесмен, к слову, женился еще в прошлом году, а в начале 2025-го в третий раз стал отцом.

Ранее Ксения Бородина показала подарки, которые ей подарили на день рождения в Куршевеле.