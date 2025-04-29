Никита Кологривый – про гномов, сюрпризы и любимые мультфильмы

В центре сюжета – фантастические приключения людей и гномов. От молодого и дерзкого коммерсанта Ромы отвернулась удача: бизнес прогорел, долги остались. И, как говорится: тогда на помощь пришли гномы. Вредные, ворчливые, но умеющие искать клады. Представить ироничную картину Никита приехал в самый последний момент – на красной дорожке он оказался буквально за несколько минут до начала показа, но собравшиеся поклонники звезды популярного сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" его дождались.

– Никита, можете в двух словах – о вашей сегодняшней роли?

– Если кратко, то мой герой – невезучий коммерсант – аферист, но такой обаятельный, что ему все прощаешь. Он решается на мошенничество: вписывает себя в завещание соседа по даче исключительно корысти ради. Кажется, вот он, джекпот – дом и участок! Но вместе с недвижимостью Рома наследует и "сюрприз" из четырех живых гномов. Считаю, что мой персонаж получился очень смешным. В чем-то он глупый, наивный, но добрый. Запутался – да, но выпутался.

Я вообще такой же безответственный, как и мой герой. Я такой баловник. Люблю баловаться.

Мне очень нравились сцены, где мой Рома взаимодействовал с гномами. Они у нас в фильме максимально "живые", с характерами, как у соседей по подъезду. У меня вот даже юные зрители недавно спросили: "а вы где гномов взяли?" Я "признался", что их на съемки специально вызывали, маленьких таких. Привезли четверых в специальном самолете.





– А вот если бы действительно гномиков увидели, как среагировали бы?

– Которые клады ищут? Испугался и обрадовался, конечно. Я вот клад до сих пор ищу. Надеюсь, что найду. Там по сюжету какая "проблема" была: тратить сокровища можно только на добро, на добрые дела. И, выполняя требования гномов, мой герой, сам того не замечая, меняется.





– Это уже не первая ваша сказочная история в кино. На ваш взгляд, какой должна быть киносказка, чтобы зацепить взрослого зрителя?

– Я всегда с большим удовольствием бегу сниматься в сказках. Когда мне присылают сценарий сказки, соглашаюсь. Потому как считаю, что детское кино снимать важно и нужно. А чтобы "зашло" взрослой аудитории – добавить Чехова. В любой сказке есть темы и вопросы, которые касаются и взрослых, и детей. За увлекательной сказочной подачей можно прятать скрытые смыслы. Вот, например, "По щучьему велению" – такая очень понятная с детства для нас сказка. Емелю все знают, но какие-то подробности его жизни подзабыты. Я помню, как после прочтения сценария для себя отметил, что вот есть же у нас такой классный персонаж! Такой Обломов в юности. При создании контента для детей особенно важно, чтобы герой был запоминающимся, харизматичным – даже злодей. Он должен быть не просто страшным, но в то же время смешным. Я вообще считаю, что актер – он как хамелеон, должен быть пластичным, быстро перевоплощаться. Должен быть разным. И я рад, что вот мы сняли и выпустили такое, как мне кажется, крутое кино: понятное, трогательное и с важным посылом. И как раз здесь мы попытались соблюсти баланс – чтобы зашло и детям, и взрослым.

– Слухи донесли, что вы еще и злобного краба озвучили в новом мультфильме"

– Ой, когда мне сделали такое предложение, то я сразу понял – будет весело! Когда озвучиваешь мультфильм, то можно позволить себе от души подурачиться, впасть в детство – что я, собственно, и сделал. Озвучил Морского Гада в мультфильме "Мальчик-дельфин – 2" , который вот-вот уже в мае должен выйти на большие экраны.

– Сами любите мультфильмы смотреть?

– Да! Мне нравятся и отечественные ленты, к примеру, "Алеша Попович и Тугарин Змей", и диснеевские проекты типа "Шрека". Японские мультики – того же Миядзаки. А из книг я бы "Гарри Поттера" перечитал.