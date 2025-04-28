Регина Тодоренко станет матерью в третий раз

В семье Регины Тодоренко и Влада Топалова снова ожидается пополнение. Телеведущая готовится стать матерью в третий раз. О радостной новости стало известно на закрытой вечеринке, посвященном окончанию шестого сезона популярного шоу "Маска". Во время беседы на афтепати певица Валерия и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин, в разговоре упомянули, что Тодоренко снова беременна. Фрагмент разговора был опубликован в соцсетях.

Информацию подтвердил также инсайдер портала Super.ru, подчеркнув, что беременность телеведущей – не слухи. Ранее Регина не скрывала, что мечтает о большой семье и с теплом говорила о желании завести еще одного ребенка.

Напомним, Регина Тодоренко и певец Влад Топалов сыграли свадьбу в 2019 году в Италии. Их отношения начались за несколько лет до этого, а уже в 2018-м у пары родился первенец – сын Михаил. Через четыре года в их семье появился второй мальчик, которого назвали Мирославом. Сейчас старшему сыну Тодоренко шесть лет, младшему – почти три.

В последние годы Регина активно развивала свою карьеру: вела телепроекты, участвовала в различных шоу и занималась блогингом. Среди самых известных работ телеведущей – участие в проектах "Орел и решка", "Маска", "Ледниковый период" и "Мейкаперы". В декабре 2023 года звезда признавалась, что приобрела недвижимость для своего старшего сына, что стало для нее большим достижением.

Ранее Регина Тодоренко рассказывала об исправлении осанки. Артистка, страдающая от сколиоза, делилась своими небольшими успехами. Слова знаменитости приводил журнал Клео.ру.