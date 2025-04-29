Зепюр Брутян впервые показала лицо сына от Павла Прилучного

29-летняя Зепюр Брутян наконец рассекретила то, чего ждали тысячи фанатов, – лицо сына от Павла Прилучного. В честь второго дня рождения малыша актриса выложила трогательное видео в соцсетях, где показала семейные кадры с Микаэлем, Павлом и его старшим сыном Тимофеем.



Поклонники моментально устроили "парад восторгов" в комментариях. И все – как один твердят: мальчик точная копия отца!



"Ну это же мини-Павел", "Мама, ты уверена, что участвовала?", "Невероятно красивый ребенок!" – восторгаются комментаторы.



Для Зепюр это первый ребенок, а вот для 37-летнего Прилучного – уже третий. У актера есть еще двое наследников от союза с Агатой Муцениеце: 12-летний Тимофей и 9-летняя Мия. После развода родителей сын актеров перебрался к отцу, и теперь живет в новой семье с Зепюр и маленьким Микаэлем. Мия же осталась с мамой.



История Прилучного и Муцениеце до сих пор обсуждается: экс-супруги продолжают судиться за опеку и алименты. Недавно Агата проиграла очередной суд – старый иск о повышении выплат отклонили. Актриса уверена, что отец и мачеха настроили Тимофея против нее. Между тем Павел утверждает, что сын сам предпочел жить с ним, а не с матерью.

Тем временем Агата Муцениеце, похоже, тоже движется дальше. В конце прошлого года стало известно, что она в отношениях с аккордеонистом Петром Дрангой, и в Сети уже шепчутся о ее возможной беременности.

Напомним, Прилучный и Муцениеце развелись в 2020 году. Тогда актриса обвинила супруга в агрессивном поведении и злоупотреблении алкоголем. Спустя два года Павел женился снова.

Ранее адвокат Прилучного заявил, что Тимофей не будет выступать в суде.