Алсу и Ян Абрамов заключили мировое соглашение

Алсу и ее бывший муж, предприниматель Ян Абрамов, наконец-то поставили точку в затянувшейся судебной драме. Развод, раздел имущества, слухи о любовных интригах – все это теперь официально в прошлом: пара заключила мировое соглашение в Савеловском суде Москвы.

Процесс длился почти год и сопровождался множеством громких заявлений. На кону, по слухам, было более 10 миллиардов рублей – от недвижимости и автопарка до долей в бизнесе. Алсу изначально отказалась от предложенной компенсации в 2,5 миллиарда рублей, настаивая на большем, однако спустя почти год судебных разбирательств неожиданно отозвала иск и согласилась на мировое соглашение. По данным СМИ, певице достанется сумма значительно меньше, чем она рассчитывала. По какой причине исполнительница хита "Зимний сон" пошла на уступки, не сообщается.





Напомним, в августе 2024 года Алсу и Абрамов официально оформили развод после 18 лет совместной жизни. У пары трое детей. А причина расставания, как не раз намекала сама артистка, – неверность бизнесмена. Среди его предполагаемых избранниц называли модель Анастасию Решетову. Сама певица недвусмысленно дала понять, что в браке слишком многое прощала.

После развода Алсу, похоже, решила полностью изменить свою жизнь. Татуировка, караоке-вечера и даже занятия по биатлону – все это стало частью новой страницы.

"Хочу уметь отстреливать всякую нечисть", – с юмором заявила она в одном из интервью.

Ранее Алсу заявила, что новому ухажеру будет сложно ее удивить после Яна Абрамова.