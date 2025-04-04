Алсу заявила, что новому ухажеру будет сложно ее удивить после Яна Абрамова

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Артистка развелась в прошлом году. С Яном Абрамовым в браке Алсу была 18 лет.

Алсу дала понять, что после почти 20 лет брака с Яном Абрамовым удивить ее будет очень сложно. В недавнем интервью певица откровенно призналась, что роскошные ухаживания и дорогие подарки больше не впечатляют ее так, как раньше.

Когда-то бизнесмен покорил ее сердце сказочными жестами – тысячи роз, грандиозные сюрпризы, фейерверки, редкие украшения. Но, как оказалось, красивая картинка не всегда гарантирует крепкие отношения. В прошлом году артистка подала на развод, узнав о неверности мужа. По слухам, Ян закрутил роман с Анастасией Решетовой, и Алсу не смогла этого простить.

Алсу и Ян Абрамов. Фото: соцсети/@alsou_a

Теперь она – свободная женщина, но стать ее избранником не так просто. Она уверена, что не деньги и статус, а искренность и забота делают отношения счастливыми.

"Сложно ли меня удивить? Да, очень сложно. Да и не нужно. Главное – покорить сердце хорошим отношением", – призналась певица. 

Алсу отметила, что ей важно внимание со стороны мужчины. Она хочет чувствовать заботу, несмотря на то, что считает себя сильной и независимой. По ее словам, в суете семьи и работы легко забыть о любви, поэтому важно уделять время друг другу.

Алсу. Фото: соцсети/@alsou_a

Однако не каждому удастся покорить сердце артистки. Помимо эмоциональной близости, для нее важна и финансовая гармония в отношениях. Кроме того, встретить исполнительницу в кафе и познакомиться не получится. Заводить новые знакомства Алу предпочитает только через общих друзей.

Ранее сообщалось, что Алсу не смогла добиться запрета на выезд бывшего мужа из страны.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

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