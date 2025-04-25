Леди Гага отправила подарок россиянину, который сыграл ее хит на фортепиано

Москвич выложил в своем блоге песню Леди Гаги, которую исполнил, аккомпанируя себе на фортепиано. Певицу настолько впечатлило видео с фанатом, что она не только сделала репост, но и отправила ему личный подарок – виниловую пластинку с автографом.

Видео с музыкальной интерпретацией одного из треков Гаги снял молодой москвич и выложил в соцсети. Артистка не смогла пройти мимо – ей явно запала в душу и техника исполнения, и само послание. Спустя несколько дней поклонник получил посылку из США – лимитированное издание последнего альбома певицы и подпись лично от нее.





"Ее команда написала мне в директ о том, что она хочет передать мне специальный подарок. И они передали мне ее последний альбом, винил последнего альбома с ее автографом", – радуется ее фанат.

Такой жест звезды не остался незамеченным: поклонники по всему миру восхищаются вниманием Гаги к деталям и ее искренним отношением к поклонникам.

Ранее сообщалось, что Леди Гага поделилась фрагментом российского шоу "Маска" в своем TikTok.