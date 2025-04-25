Адвокат Добровинский заявил, что Алсу отказалась от претензий к Абрамову из-за юридических ловушек

25 апреля появилась информация о том, что певице Алсу и бизнесмену Яну Абрамову удалось заключить мирное соглашение после затяжного бракоразводного процесса, который включал в себя раздел имущества. Казалось, что после множества судебных разбирательств стороны пришли к компромиссу и решили все вопросы. Однако адвокат предпринимателя Александр Добровинский заявил: классического мирового соглашения между бывшими супругами достигнуто не было.

Как пояснил юрист, результат процесса иной: Алсу отказалась от всех претензий к экс-супругу, а также к его семье. По словам Добровинского, в ходе судебных тяжб он был ограничен в своих действиях – Абрамов настоял, чтобы в процессе не звучало обвинений в адрес певицы, матери его троих детей. В сложившихся условиях адвокат выбрал иную стратегию: он выстроил сложную систему юридических ловушек, которые в итоге привели к полному отказу артистки от исков.

По сути, благодаря продуманной тактике защиты, бизнесмен избежал значительных финансовых потерь. Изначально обсуждались компенсации в несколько миллиардов рублей, однако результат оказался куда более выгодным для Абрамова. После официального отказа певицы от претензий вопрос о разделе имущества был окончательно закрыт, и Алсу больше не сможет повторно обратиться в суд с аналогичными требованиями.

Напомним, что пара прожила вместе почти два десятилетия, воспитывая троих детей. Их развод стал шоком для общественности, особенно на фоне слухов об измене бизнесмена с моделью Анастасией Решетовой. Тем не менее, благодаря юридической стратегии адвоката Яна Абрамова, громкий скандал был урегулирован без дальнейших открытых конфликтов.