Возлюбленного Ирины Шейк Тома Брэди сняли с другой женщиной

Еще недавно казалось, что роман Ирины Шейк и Тома Брэди получил второе дыхание, но, похоже, ожидания поклонников пары не оправдались. На днях папарацци поймали экс-футболиста в компании загадочной брюнетки, и это определенно была не Ирина.

Пара была замечена на шумной вечеринке в ресторане Cipriani Downtown в Майами. Очевидцы утверждают, что 48-летний Брэди весь вечер провел рядом с эффектной незнакомкой в черном облегающем платье. Никаких открытых знаков внимания, но по фотографиям заметно: они чувствовали себя весьма комфортно друг с другом.

А вот Шейк на этом вечере не было, что только подогрело слухи.



Напомним, что в начале этого года мир моды и спорта снова заговорил о возобновлении их романа. Они вместе ужинали в Brasserie Fouquet’s на Манхэттене, давая поклонникам надежду на счастливый финал.



Первая же их попытка построить отношения случилась еще в 2023 году, после встречи на свадьбе общих друзей. Тогда, по слухам, именно Ирина проявила инициативу. Влюбленные проводили вместе время, путешествовали, но под конец года их связь ослабла.

Возможно, Шейк все еще надеялась на воссоединение с Брэдли Купером, но тот нашел утешение в объятиях Джиджи Хадид. А Брэди якобы пытался вернуть свою бывшую супругу Жизель Бундхен, но та уже счастлива в новых отношениях и даже стала мамой.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк появилась на подиуме в прозрачном платье и шапке-ушанке.