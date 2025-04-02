Имя Жан-Клода Ван Дамма появилось в деле о торговле людьми в Румынии

Имя известного актера Жан-Клода Ван Дамма появилось в материалах уголовного дела, которое рассматривается в Румынии и связано с предполагаемой деятельностью международной группы, подозреваемой в торговле людьми. В центре внимания следственных органов оказались события, предположительно происходившие в Каннах около десятилетия назад.

Как сообщают румынские СМИ со ссылкой на адвоката одной из заявительниц, речь идет о жалобе, поданной в Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT). Женщина утверждает, что принимала участие в мероприятиях, организованных в Каннах, в которых, по ее словам, участвовали молодые девушки румынского происхождения. Их якобы предлагали предлагали Ван Дамму. Упоминается, что эти девушки могли находиться в уязвимом положении и быть задействованы в деятельности, связанной с принуждением.

В рамках расследования также упоминается румынский предприниматель Морел Боля – глава организации EuroDemos и владелец модельного агентства. Он ранее стал фигурантом другого дела, связанного с предполагаемой эксплуатацией несовершеннолетних в период с 2000 по 2016 год. По информации правоохранительных органов, он мог быть связан с предоставлением девушек для участия в различных мероприятиях.

Следствие продолжается, и пока официальных обвинений в адрес Жан-Клода Ван Дамма не предъявлено. DIICOT подтвердило факт получения жалобы и начало изучения материалов. Конкретный статус актера в этом деле пока остается неясным, однако его имя фигурирует в одном из заявлений, направленных в прокуратуру.