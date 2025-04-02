Юрист Гордон объявила Седокову невиновной в смерти Яниса Тиммы и отказалась от дела

Скандальная история вокруг трагической смерти Яниса Тиммы получила новый поворот. Адвокат Катя Гордон, которая ранее представляла интересы семьи погибшего баскетболиста, неожиданно отказалась от этого дела.

По словам Гордон, перспектив для разбирательства нет: в вопросе наследства на территории России родным баскетболиста бороться не за что. Юрист подчеркнула, что за время брака со спортсменом певица ничего не оформляла на себя.



Кроме того, Гордон изучила личную переписку экс-супругов и сделала вывод, что говорить о причастности Седоковой к принятому Янисом решению не приходится. Катерина отметила, что действительно есть доказательства измен Анны мужу, из-за которых он был очень расстроен. Тем не менее считать певицу виновной в смерти нельзя, заключила юрист.



"Разочарование Яниса можно понять. <...> И мы понимаем, что семья Яниса и мы расходимся в монументальных понятиях. Мы не сможем оказать им с точки зрения права те услуги, которые от нас ждут", – добавила она.

Напомним, у Гордон и певицы давний конфликт. После кончины Яниса Катерина рассказала, что у Седоковой и ее мужа (теперь уже бывшего. – Прим. ред.) Сергея Жорина был роман, в то время как она носила от него ребенка. Сам экс-супруг Гордон не подтвердил эту информацию.





А накануне сама Седокова впервые прокомментировала хейт и обвинения в свой адрес со стороны родных Тиммы. Седокова назвала их "клоунами" и обвинила во лжи. По словам певицы, близкие ее бывшего мужа пытаются пиариться на смерти Яниса.