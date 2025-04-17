Солист Coldplay спел для фаната из России на концерте в Сеуле

Во время концерта группы Coldplay в Сеуле произошел неожиданный момент, который быстро разошелся по соцсетям и вызвал волну обсуждений среди поклонников группы. Фронтмен коллектива Крис Мартин заметил в зале зрителя с яркой внешностью, и певец решил уточнить, откуда прибыл фанат. Услышав, что парень из России, артист отреагировал с теплотой и поддержкой, вызвав овации уаудитории.

После этого артист обратился к залу и, импровизируя, исполнил строку о том, что когда-нибудь Coldplay обязательно выступит в России. Этот трогательный жест вызвал бурю эмоций как у самого фаната, так и у других зрителей, которые стали поддерживать россиянина криками "Россия!" и "Наши!".

Видеофрагменты с этого момента мгновенно стали вирусными, подогрев интерес к теме потенциальных гастролей иностранных исполнителей в России. Многие фанаты восприняли слова Криса Мартина как намек на возможный концерт группы в будущем.

Тем временем и другие западные артисты проявляют интерес к возвращению на российскую сцену. Рэперы Offset и Tyga уже анонсировали свои выступления в Москве, а Джаред Лето из Thirty Seconds to Mars в одном из недавних интервью заявил, что "очень хочет снова увидеть своих российских поклонников".

Более того, группа Linkin Park подала заявку в Роспатент на регистрацию своего логотипа в России – это косвенно может свидетельствовать о планах укрепления присутствия на российском рынке и возвращения к концертной деятельности в стране.