ФСБ предотвратила теракт на концерте Павла Воли в Пятигорске

В Пятигорске был пресечен теракт, готовившийся во время концерта стендап-комика Павла Воли, намеченного на 16 апреля во Дворце культуры "София". За несколько часов до начала шоу мероприятие было отменено, официально – по техническим причинам. Однако позже стало известно, что причиной стала угроза теракта.

Сотрудники ФСБ задержали 24-летнего гражданина Таджикистана Исроилджона Курбонова, подозреваемого в подготовке преступления. Следствие установило, что молодой человек планировал поджечь здание с помощью самодельных зажигательных средств. За неделю до события он провел разведку, побывал в ДК "София", сфотографировал и снял на видео внутренние помещения, а затем передал эти материалы своим кураторам.

Установлено, что Курбонов действовал по указаниям из мессенджера Telegram, находясь в контакте с представителями запрещенной в России террористической организации. По их заданию он изготовил три бутылки с "коктейлями Молотова", обмотанные скотчем, а также хранил у себя два ножа, топор, саперную лопатку и другие предметы, которые могли быть использованы для нападения. Планировалось, что поджог будет совершен в момент, когда зал будет полностью заполнен зрителями.

После предполагаемой атаки исполнитель намеревался скрыться и выехать в Сирию. Однако вмешательство спецслужб позволило остановить преступные действия до их реализации. Курбонов был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье, связанной с подготовкой теракта.

Мероприятие, на которое были распроданы билеты стоимостью от 2500 до 6000 рублей, было отменено за считанные часы до начала. Павел Воля ограничился комментарием о технических сложностях и пообещал поклонникам встретиться в следующий раз. Информации о новой дате концерта пока нет.