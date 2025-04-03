Группа Linkin Park подала заявку в Роспатент на регистрацию своего логотипа

Американская группа Linkin Park, знаменитая своим вкладом в развитие альтернативного рока и нью-метала, официально начала процесс регистрации нового фирменного логотипа на территории России. По информации, размещенной в базе данных Роспатента, заявление поступило 1 апреля 2025 года от калифорнийской компании "Линкин Парк, ЛЛК", представляющей интересы коллектива.

Заявка охватывает три категории международной классификации – под номерами 9, 25 и 41. Это предоставляет группе широкие возможности: от выпуска музыкальной продукции (CD, винил, видеозаписи) до организации живых концертов, создания фирменной одежды и аксессуаров, а также проведения эксклюзивных мероприятий для поклонников. В числе последних – закулисные встречи, интервью с участниками коллектива и профессиональные фотосессии.

Обновленный логотип, который стал официальным символом группы в 2024 году, теперь может получить правовую защиту на российском рынке. Это открывает путь к более активному присутствию бренда Linkin Park в стране и создает условия для новых проектов, включая продвижение фирменного мерча.

Возвращение группы на музыкальную арену стало важным событием для фанатов по всему миру. После трагической смерти Честера Беннингтона в 2017 году коллектив долгое время оставался вне активной концертной деятельности. Однако в 2024 году музыканты объявили о новом этапе своей карьеры. К Linkin Park присоединилась вокалистка Эмили Армстронг, а партию ударных занял Колин Бриттейн. Новый состав уже представил свежий альбом и заявил о планах мирового турне.