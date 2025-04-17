Последний процент Wildberries перешел к Татьяне Ким

Савеловский суд Москвы завершил процесс по разделу имущества между Татьяной Ким (в прошлом Бакальчук) и ее бывшим супругом Владиславом Бакальчуком. Решением суда 1% доли в крупнейшем маркетплейсе России Wildberries, который до недавнего времени принадлежал Владиславу, перешел Татьяне. Теперь она – полноправный владелец компании, контролируя 100% ее активов. Аналогичное решение было принято и в отношении банка Wildberries, где Ким также закрепила за собой полный контроль.

Разногласия между бывшими супругами обострились в 2024 году после объявления о слиянии Wildberries с оператором наружной рекламы Russ. Владислав открыто критиковал объединение, считая его ошибочным шагом для бизнеса, и даже инициировал судебные тяжбы, пытаясь оспорить передачу активов в новую структуру RWB. Однако в итоге правовая система встала на сторону Татьяны Ким.

На фоне бизнес-конфликта обострились и личные отношения. Осенью 2024 года Татьяна подала на развод. По сообщениям СМИ, бывшие супруги воспитывают семерых детей, которые после расторжения брака остались с матерью. Владислав сохраняет право на общение с детьми и обязанность по уплате алиментов.

Точку в семейной и деловой истории поставило не только юридическое оформление расторжения брака, но и распределение ключевых активов. Таким образом, Ким официально закрепила за собой компанию, которую ранее оба партнера считали общим делом. Напряжение между сторонами достигло критической точки, когда в сентябре 2024 года на офис Wildberries было совершено нападение, в результате которого погибли два человека. Ким охарактеризовала инцидент как попытку давления и возможный рейдерский захват. Бакальчук, в свою очередь, утверждал, что прибыл на переговоры.

На сегодняшний день Татьяна Ким остается одной из самых влиятельных бизнес-фигур страны. По версии Forbes, она занимает 22-е место в списке богатейших россиян, обладая состоянием около 7,4 миллиарда долларов, что делает ее самой состоятельной женщиной в стране.