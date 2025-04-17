Муж Леры Кудрявцевой задолжал налоговой 2,1 млн. рублей

Пока Лера Кудрявцева блистает на телеэкранах и в свете софитов, в ее личной жизни разгорается серьезный кризис. Как стало известно, ее муж, бывший хоккеист Игорь Макаров, задолжал налоговой службе 2,1 млн. рублей и переживает непростой период после окончания спортивной карьеры.

По информации СМИ, 37-летний Макаров, который раньше выступал за клубы "Авангард", "Сибирь", "Динамо Москва" и даже за сборную России, не смог реализоваться после спорта. Попытки построить бизнес, связанный с торговлей, закончились неудачей. Работы нет, долги растут, а бывший спортсмен, по словам близких знакомых, все чаще прикладывается к бутылке.





Лера Кудрявцева, к слову, больше не скрывает правду: недавно телеведущая рассказала, что устала маскировать алкогольную зависимость супруга. Она открыто призналась, что живет в состоянии созависимости и, несмотря на проблемы, не может оставить Игоря.

Пара вместе 13 лет, у них растет шестилетняя дочь Маша. В свое время роман между Кудрявцевой и Макаровым обсуждался активно – он моложе на 16 лет, она – одна из самых узнаваемых женщин страны.

Ранее юрист Катя Гордон рассказала, сколько заработала на дуэте с Кудрявцевой.