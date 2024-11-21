"Просто прикололись": Катя Гордон рассказала, сколько заработала на дуэте с Лерой Кудрявцевой

В прошлом году юрист Катя Гордон и телеведущая Лерой Кудрявцевой записали песню "Дамы за 30", создав дуэт "ЗаVисть". Песня о личной жизни женщин бальзаковского возраста сразу стала хитом, что, как оказалось, очень удивило самих исполнительниц.

В недавнем интервью журналистке Алене Блин поющий адвокат призналась, что изначально она и ее подруга "просто прикололись", но когда их первая совместная песня принесла хороший доход, они решили продолжить, записав еще пару композиций.

"Откровенно, это деньги, которые всегда на кармане. Я даже сама удивилась, когда мы получили 4 место на iTunes за "Дамы за 30". И 600 тысяч капнуло с ни фига", – рассказала Катя.





По словам Гордон, эти деньги для нее и Кудрявцевой не лишние.

"Мы с Лерой тянем кучу трат, как и наши мужья, и дети у нас, и ремонт надо доделать, и дом достроить. И мы подумали: нам весело? Весело! На карманные расходы пусть капает", – добавила юрист.

Также Катя Гордон сообщила, что скоро вместе с Лерой Кудрявцевой и Наташей Королевой запишет песню "Девичник". А потом дуэт "ЗаVисть", по словам поющего адвоката, даст первый частный концерт. "Нас уже приглашают на корпоративы", – похвасталась юрист.