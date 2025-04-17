Через два месяца после ухода озвучена причина смерти звезды "Сплетницы" Мишель Трахтенберг

Скончавшаяся в феврале Мишель Трахтенберг, известная по ролям в "Сплетнице" и "Баффи – истребительница вампиров", ушла из жизни из-за осложнений, вызванных диабетом. Сегодня стало официально известно: причиной смерти 39-летней актрисы стала болезнь, с которой она боролась втайне от публики.

Мишель умерла 26 февраля в своей квартире на Манхэттене. Первой ее обнаружила мама. Родные актрисы отказались от вскрытия по религиозным причинам, поэтому заключение врачей опиралось на результаты токсикологических исследований. Диабет, по всей вероятности, стал причиной развития жировой болезни печени, что и привело к трагическому исходу. Незадолго до смерти Мишель перенесла трансплантацию печени, но, как видно, восстановление пошло не по плану.





Поклонники забили тревогу еще до смерти: на последних фото в соцсетях актриса выглядела истощенной. Болезненная худоба и уставший взгляд вызывали множество вопросов, но сама звезда избегала разговоров о здоровье.

На новость о смерти Мишель отреагировали многие звезды, но особенно трогательно попрощалась с ней принцесса Евгения – внучка королевы Елизаветы II. Она назвала Трахтенберг своим "особенным другом" и рассказала, насколько важной фигурой была актриса в ее жизни.

Мишель Трахтенберг запомнилась зрителям не только по культовым сериалам, но и как яркая, харизматичная фигура в индустрии. Ее стиль – всегда на грани между дерзостью и элегантностью – часто попадал в модные хроники, а выходы на красные дорожки вдохновляли поклонниц по всему миру.

Ранее сообщалось, что актеры Голливуда скорбят по Мишель Трахтенберг, которая умерла после пересадки печени.