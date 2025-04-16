Петр Чернышев обратился к покойной Анастасии Заворотнюк после шоу

Петр Чернышев и Татьяна Навка отпраздновали очередной успех своего ледового шоу "Щелкунчик" в теплой и трогательной атмосфере – не только с коллегами и зрителями, но и с памятью о близком человеке. Во время банкетной речи фигурист не смог сдержать эмоций и посвятил слова благодарности скончавшейся почти год назад от рака супруге, Анастасии Заворотнюк.

"Настя, конечно, безумно счастлива была бы это видеть. И я думаю, что с нами сейчас радуется этому", – сказал Чернышев, поблагодарив всю команду и лично Татьяну Навку за многолетнюю поддержку.

Навка, в свою очередь, не скрывает, что Чернышев для нее – не просто партнер по льду, а родной человек. Именно Татьяна поддерживала Петра во время тяжелой болезни его супруги. А их творческий тандем не первый год собирает полные залы на шоу.





В документальном фильме "Она", посвященном самой Навке, зрители впервые заглянули за кулисы и увидели, какой ценой создаются масштабные шоу. Чернышев рассказал, что первое шоу – "Руслан и Людмила" – стало для Татьяны настоящим испытанием, но в то же время основой, которая помогла создать масштабный проект.

Не обошлось и без семейных историй. Оказалось, что Дмитрий Песков, супруг Татьяны, тоже участвует в творческом процессе – правда, по его словам, чаще как строгий критик.

Несмотря на творческие споры, пара признается: работа над каждым шоу – это новый виток в их отношениях.

"Мы ругаемся, она говорит: "Больше я тебя никогда не приглашу на свое шоу, всем нравится, а тебе не нравится!" Потом мы миримся, и год начинается заново", – с улыбкой на лице рассказал муж фигуристки.

Ранее сообщалось, что Навка стала жертвой мошенников.