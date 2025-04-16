Настасья Самбурская показала травму, которую нанес сбивший ее на мопеде Стас Костюшкин

Настасья Самбурская попала в ДТП прямо в центре Москвы. 38-летняя актриса переходила дорогу по пешеходному переходу, когда в нее врезался мопедист. Как позже выяснилось – за рулем был певец Стас Костюшкин.

Инцидент произошел на 3-й улице Ямского поля и попал в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как Самбурская вместе с подругой спокойно шла по "зебре", когда ее путь неожиданно преградил автомобиль. Почти сразу из-за машины выскочил мопед, водитель которого сбил актрису, и сам же перевернулся на асфальте. Спустя пару секунд он снял шлем, подошел к пострадавшей и попытался извиниться. Но реакция Самбурской была далека от дружелюбной – она оттолкнула мужчину и стала громко высказывать недовольство. Когда нарушитель повернулся к камере, стало понятно: это был экс-участник группы "Чай вдвоем" Стас Костюшкин.





Вскоре после происшествия артистка вышла в сторис и показала ссадину на руке, прокомментировав ситуацию.

"Меня на пешеходном переходе сбил мопедист, будь он неладен... У меня съемки каждый день. Мне что делать с этим?" – возмущалась Самбурская.

Звезда "Универа" напомнила подписчикам об осторожности на дороге и заявила, что не стоит терять бдительность, даже если вы переходите проезжую часть на зеленый свет по пешеходному переходу.

В соцсетях уже вовсю обсуждают, не был ли этот инцидент частью съемок клипа или пиар-ходом. Но сама Настасья дала понять: ей сейчас точно не до шуток.

Ранее сообщалось, что Самбурская сменила имидж и осталась недовольна.