Олимпийская чемпионка Татьяна Навка стала жертвой мошенников

49-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию сообщила, что злоумышленники получили полный доступ к ее официальному аккаунту @navka_show, в котором она рассказывала о своих проектах и ледовых шоу. По ее словам, хакерская атака произошла с немецкого IP-адреса, а мошенники выдвигают незаконные требования. Татьяна Навка призвала подписчиков быть бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам.

Сама спортсменка, к слову, не стала отчаиваться и сразу же объявила о запуске новой страницы. Она заверила поклонников, что вся актуальная информация о ее проектах теперь будет появляться именно там.



Недавно у Татьяны произошло и радостное событие – она открыла первую в России ледовую арену мирового уровня. По ее словам, этот проект был ее давней мечтой, к которой она шла долгие годы. Торжественное открытие "Навка Арены" состоялось 30 января 2025 года.



Навка уже давно занимается созданием ледовых шоу, позволяя известным фигуристам продолжать радовать зрителей после завершения спортивной карьеры. Недавно в ее команде произошло значимое пополнение – в спектакле "История любви Шахерезады" одну из главных ролей теперь исполняет американская фигуристка Наоми Ланг. Она вновь объединилась в паре с Петром Чернышевым, что стало приятным сюрпризом для поклонников.

Ранее сообщалось, что Петр Чернышев впервые вышел на лед после смерти супруги Анастасии Заворотнюк. Фигурист сбрил бороду и заметно помолодел.