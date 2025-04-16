Алла Пугачева отметила 76-летие в мини-платье с открытыми плечами

15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 76 лет, и свой день рождения Примадонна провела в кругу самых близких. Судя по кадрам, которыми поделился Максим Галкин*, торжество прошло в семейной атмосфере на веранде их дома на Кипре.

На фото, опубликованных шоуменом в соцсетях, видно, что на празднике присутствовали только их дети – 11-летние Лиза и Гарри. Алла Борисовна позировала рядом с дочерью, а Галкин – с сыном. Обстановка – максимально домашняя, но с характерным для пары вкусом: у бассейна, с нежно-розовыми скатертями, букетами цветов и свечами.





Для праздника артистка выбрала эффектное мини-платье алого цвета с открытыми плечами и акцентом на талии в виде широкого пояса. Образ она дополнила трендовыми в 2025 году ярко-красными колготками. Примадонна распустила волосы и сделала легкий макияж.



Утро в честь именин началось с поздравления от супруга – Галкин* разместил в блоге совместное фото на фоне моря. Фанаты заподозрили, что супруг устроил для любимой романтическую прогулку на яхте, однако кадры оказались старыми.



Напомним, Пугачева и Галкин* женаты уже 14 лет. В 2013-м у них родились близнецы Гарри и Лиза – с помощью суррогатной матери. С 2022 года семья живет за границей.

Ранее жители подмосковной Грязи сообщили, что видели свет в замке Пугачевой и Галкина*.

*Признан иностранным агентом на территории РФ.