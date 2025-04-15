Кэти Перри и компанию Blue Origin раскритиковали за суборбитальный полет

Недавний суборбитальный рейс ракеты New Shepard от компании Blue Origin, основателем которой является миллиардер Джефф Безос, вызвал бурную реакцию в интернете. Особенно обсуждаемым стало участие в миссии известной певицы Кэти Перри. Несмотря на успешное завершение полета, продлившегося всего 11 минут, пользователи соцсетей и представители шоу-бизнеса встретили событие неоднозначно.

Экипаж состоял исключительно из женщин, включая не только Кэти Перри, но и невесту Безоса Лорен Санчес, телеведущую Гейл Кинг, ученого Айшу Боу, активистку Аманду Нгуен и режиссера Керианн Флинн. Несмотря на символичность миссии, акцент на равноправии полов и привлечение внимания к женщинам в науке и технике, публика увидела в этом лишь очередной медийный спектакль.

Многие пользователи соцсетей раскритиковали и саму Кэти Перри за участие в столь дорогостоящем путешествии. Одни посчитали его напрасной тратой средств, другие упрекнули певицу в неискренности и попытке оживить угасающий интерес к своей персоне. Были и те, кто указывал на то, что подобные мероприятия лишь усугубляют экологическую ситуацию и противоречат заявлениям о заботе об окружающей среде. Не обошлось без иронии – после того как певица поцеловала землю по возвращении, многие сочли это излишне театральным.

Дополнительное недовольство вызвал тот факт, что мероприятие проходило в непростое для мира время – когда миллионы людей сталкиваются с бедностью, а вооруженные конфликты продолжают уносить жизни. Вопрос о целесообразности таких затрат на фоне глобальных проблем звучал особенно остро.

Звезды шоу-бизнеса также не остались в стороне. Эмили Ратаковски, Оливия Манн и Оливия Уайлд открыто выразили сомнение в необходимости подобных проектов, указав на отсутствие в них пользы для общества. Комментарии в социальных сетях варьировались от сарказма до прямого осуждения.

На фоне жесткой конкуренции Blue Origin с Virgin Galactic, запуск с участием Кэти Перри выглядит как маркетинговый ход, направленный на демонстрацию безопасности и зрелищности. Однако, по мнению многих, он стал скорее поводом для мемов и ироничных обсуждений, чем для восхищения прогрессом.