Настасья Самбурская кардинально сменила имидж и осталась недовольна

Известная актриса и новая ведущая шоу "Модный приговор" Настасья Самбурская решилась на смелый эксперимент с внешностью. 37-летняя звезда коротко постриглась и всерьез задумалась о том, чтобы стать блондинкой. Однако ее стилист оказался не готов к таким радикальным переменам.

Настасья поделилась результатом преображения с подписчиками в соцсетях. В новом образе актриса предстала с короткой стрижкой и естественным темным оттенком волос. Но, как призналась сама звезда, ей хотелось еще больше экспериментов.

"На самом деле, я хотела еще короче. А в белый цвет меня парикмахер отказался красить. В следующий раз пойду к другому мастеру, который не побоится!" – рассказала Самбурская.

Подписчики актрисы активно комментировали перемены во внешности. Многие отметили, что короткая стрижка ей очень идет, а натуральный цвет волос лишь подчеркивает черты лица. "Очень освежает", "Шатенка вам к лицу!", "Настоящий стиль!" – писали в комментариях поклонники.



Помимо обновленного имиджа, актриса недавно поделилась с подписчиками личными достижениями. Она призналась, что уже три года ведет здоровый образ жизни – отказалась от алкоголя и курения. Однако такой образ жизни, по ее словам, сказался на круге общения. "Почти не осталось друзей", – с иронией заметила Самбурская.



Ранее Настасья Самбурская объяснила, почему не хочет делить постель со своим возлюбленным.