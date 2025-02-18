Жители Грязи рассказали о горящем свете в замке уехавших Пугачевой и Галкина*

Роскошный особняк народной артистки СССР Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь продолжает вызывать интерес у местных жителей. Они отмечают, что, несмотря на отсутствие хозяев, в доме по вечерам периодически загорается свет, а в хозяйственных строениях замечен дым. Кто именно находится в особняке, остается неизвестным.

В то же время жители деревни столкнулись с ухудшением качества воды после отъезда звезд. Они жалуются на появление ржавчины в водопроводе, из-за чего приходится использовать бутилированную воду. Фильтры не помогают, а бытовая техника покрывается налетом, что побудило местных жителей собрать подписи под коллективной жалобой.

В публичном пространстве продолжают звучать предложения об использовании замка звездной четы для нужд государства. При этом официальных заявлений о продаже от владельцев пока не поступало. Напомним, Пугачева и Галкин* уже три года проживают за границей.

Ранее появились сведения о возможной продаже недвижимости Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в Грязи. Сейчас на территории замка проводится очистка фасада и забора, покрытых мхом. Подробнее об этом рассказывал журнал Клео.ру.

* Максим Галкин включен Минюстом РФ в список иностранных агентов.