TIME назвал Скарлетт Йоханссон и Эда Ширана самыми влиятельными артистами 2025 года

Журнал TIME опубликовал свежий рейтинг самых влиятельных людей планеты, и в категории "Артисты" лидерами названы актриса Скарлетт Йоханссон и певец Эд Ширан. Оба стали знаковыми фигурами 2025 года, не только благодаря своим успехам в индустрии, но и за счет способности оказывать реальное влияние на общественные настроения и культурные тренды.

Скарлетт Йоханссон продолжает удерживать статус одной из самых востребованных и уважаемых актрис Голливуда, а Эд Ширан, в свою очередь, остается музыкальным голосом своего поколения. В категорию влиятельных деятелей искусства также попали актер и продюсер Дэниел Дэ Ким, актриса Кристен Белл, а также актер и звезда сериала "Разделение" Адам Скотт.

Среди представителей шоу-бизнеса в число самых влиятельных персон также попали актриса Деми Мур и Блейк Лайвли, рэпер Снуп Догг, Эд Ширан, актриса и певица Николь Шерзингер, а также певец музыкант Хозиер.

Однако рейтинг TIME100 выходит далеко за рамки мира шоу-бизнеса. Среди самых влиятельных людей 2025 года – предприниматели, политические лидеры, спортсмены и правозащитники. Отметим, что список стал рекордным по числу представителей из деловой среды: в него вошли 16 CEO и основателей крупнейших мировых компаний, включая Илона Маска, Марка Цукерберга, Миуччу Прада и Дуга Макмиллона.

Среди спортсменов – легендарная теннисистка Серена Уильямс, гимнастка Симона Байлз, а также молодой французский пловец Леон Маршан, ставший самым юным участником рейтинга. Его яркое выступление на Олимпиаде 2024 года принесло ему мировое признание и четыре золотые медали.

В категорию "Защитники прав" вошли девять активистов, включая француженку Жизель Пелико, чей трагический личный опыт трансформировался в публичную борьбу за права жертв насилия. Этот выбор TIME подчеркивает важность голосов, отстаивающих справедливость, равенство и достоинство.

Рейтинг TIME радиционно служит не только признанием достижений, но и отражением глобальных процессов. Каждый из участников – фигура, формирующая настоящее и способная повлиять на будущее.