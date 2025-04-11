Анна Седокова впервые после смерти бывшего мужа вышла в свет

Впервые после трагической смерти бывшего супруга Яниса Тиммы певица Анна Седокова появилась на публике на премии ЖАРА Music Awards 2025, выбрав для этого смелый, почти дерзкий образ.

Бронзовое платье-бюстье с пикантным декольте и высокими разрезами подчеркнуло фигуру певицы и ее возвращение к себе. Волны локонов, сияющий макияж и теплый оттенок волос завершили аутфит. Однако, несмотря на безупречный вид, сама Анна не скрывала переживаний.

"Я сильно волнуюсь. Я до сих пор боюсь людей и не понимаю, как дальше", – призналась артистка журналистам прямо с дорожки.

Это первое крупное светское мероприятие после тяжелой личной драмы: Янис Тимма скончался в декабре, буквально на следующий день после 42-летия Анны. Его тело обнаружили в подъезде дома в центре Москвы, а сама певица попала в больницу с нервным срывом.



Возвращение к обычной жизни далось ей нелегко. По словам Анны, она долго не могла прийти в себя, но решила двигаться вперед – осторожно, шаг за шагом. Сейчас она снова занимается музыкой, участвует в телепроектах и даже выдвинута на музыкальную премию – впервые за последние годы.



Впрочем, за время, что Анна держала траур, как водится, появилось множество слухов: в адрес певицы звучали обвинения со стороны родственников Яниса. Отец баскетболиста заявил, что Анна якобы проигнорировала попытки Яниса выйти с ней на связь перед смертью, а после обвинил в том, что она присвоила себе личные вещи бывшего мужа. Певица в ответ обнародовала переписку с его сестрой и чеки, подтверждающие, что все было передано семье.

Седокова утверждает, что свою боль она не утаивает – артистка посвятила бывшему супругу песню, в которой, по ее словам, "все, что не успела сказать".

Ранее Анна Седокова отреагировала на слух о новом романе после смерти Яниса Тиммы.