Анна Седокова впервые после смерти бывшего мужа вышла в свет

Янис Тимма скончался в декабре прошлого года. С тех пор Анна Седокова не появлялась на публике.
Впервые после трагической смерти бывшего супруга Яниса Тиммы певица Анна Седокова появилась на публике на премии ЖАРА Music Awards 2025, выбрав для этого смелый, почти дерзкий образ.
Бронзовое платье-бюстье с пикантным декольте и высокими разрезами подчеркнуло фигуру певицы и ее возвращение к себе. Волны локонов, сияющий макияж и теплый оттенок волос завершили аутфит. Однако, несмотря на безупречный вид, сама Анна не скрывала переживаний.
"Я сильно волнуюсь. Я до сих пор боюсь людей и не понимаю, как дальше", – призналась артистка журналистам прямо с дорожки.
Это первое крупное светское мероприятие после тяжелой личной драмы: Янис Тимма скончался в декабре, буквально на следующий день после 42-летия Анны. Его тело обнаружили в подъезде дома в центре Москвы, а сама певица попала в больницу с нервным срывом.
Возвращение к обычной жизни далось ей нелегко. По словам Анны, она долго не могла прийти в себя, но решила двигаться вперед – осторожно, шаг за шагом. Сейчас она снова занимается музыкой, участвует в телепроектах и даже выдвинута на музыкальную премию – впервые за последние годы.
Впрочем, за время, что Анна держала траур, как водится, появилось множество слухов: в адрес певицы звучали обвинения со стороны родственников Яниса. Отец баскетболиста заявил, что Анна якобы проигнорировала попытки Яниса выйти с ней на связь перед смертью, а после обвинил в том, что она присвоила себе личные вещи бывшего мужа. Певица в ответ обнародовала переписку с его сестрой и чеки, подтверждающие, что все было передано семье.
Седокова утверждает, что свою боль она не утаивает – артистка посвятила бывшему супругу песню, в которой, по ее словам, "все, что не успела сказать".
Ранее Анна Седокова отреагировала на слух о новом романе после смерти Яниса Тиммы.