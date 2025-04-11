Суд в Москве наказал Ксению Собчак за неоплату штрафа

Ксения Собчак стала героиней судебной хроники. На этот раз – не из-за громкого интервью или дерзких заявлений, а по более прозаичной причине: неуплата административного штрафа.

Как сообщили в московском суде, в отношении журналистки было вынесено постановление о новом наказании – штраф за то, что она вовремя не оплатила прежнее взыскание. Согласно закону, за подобное нарушение предусмотрен штраф в двойном размере, но не менее тысячи рублей. Также возможен арест до 15 суток или обязательные работы, но в случае Собчак ограничились денежным наказанием.

Что именно не оплатила Ксения – пока неизвестно. За последние годы в ее досье накопилось немало подобных эпизодов. Один из последних – в январе 2024 года. Тогда ее оштрафовали на 10 тысяч рублей за просрочку другого штрафа, связанного с делом о банкротстве. Тогда на заседание она не пришла, и претензии остались без ее комментариев.

А в марте 2025 года арбитражный суд Санкт-Петербурга обязал компанию "Манила", совладельцем которой является Собчак, выплатить миллион рублей бизнесвумен за нарушение прав на товарный знак.

Ранее Собчак прокомментировала скандал с местом на кладбище для Паши Техника. Сын Никаса Сафронова обвинил журналистку в том, что она обманула родных покойного.