Виталина Цымбалюк-Романовская впервые озвучила имя новорожденной дочери

Правда, сообщила она радостную новость лишь спустя почти неделю – не хотела шумихи и ажиотажа. Все это время страна гадала, как же бывшая жена Армена Джигарханяна назвала новорожденную девочку. Версий было много. Но реальное имя малышки знал лишь близкий круг пианистки. Например, поэт-песенник Любовь Воропаева, которая туманно сообщила журналистам: "Виталина дала дочери то самое, очень красивое имя".

Оказалось, имя не только красивое, но и символичное для Цымбалюк-Романовской.

"Я родила дочь в день рождения моей покойной мамы Лидии Ивановны, – рассказала Виталина. – А поскольку для них с моим папой, Виктором Владимировичем, я была главным смыслом жизни, я сразу поняла, как назову дочь".

Итак, знакомьтесь: Виктория Давидовна Цымбалюк-Романовская! Виктория – женская форма мужского имени Виктор. Имя происходит от латинского слова victoria, означающего "победу". В древнеримской мифологии Виктория была богиней победы, которая символизировала триумф и успешное преодоление трудностей. В России имя Виктория занимает 8 место по популярности – его носят примерно 1.37% человек от всего населения. В минувшем году родители выбирали его для своих детей 15 102 раза.





"Я хотела облегчить ей жизнь и сократить фамилию, – призналась пианистка. – Виктория Давидовна Романовская. Но в МФЦ мне сказали, что так делать нельзя, и фамилия должна быть моя, по паспорту. Значит, это судьба".

А теперь страна будет гадать, кто же он тот загадочный Давид, от которого и родила пианистка. "У Армена Борисовича был один из любимых анекдотов, когда муж ждет под окном роддома жену, которая родила, и там такой диалог: Муж: Кто у нас, девочка или жена мальчик? Жена: Мальчик. Муж: На кого похож? Жена: Ты его не знаешь! В этом месте Джигарханян заразительно смеялся. Пусть это останется загадкой, я же имею право на маленькую тайну?"



