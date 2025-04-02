Анна Седокова отреагировала на слух о новом романе после смерти Яниса Тиммы

После тяжелого жизненного этапа, связанного с трагической гибелью бывшего мужа Яниса Тиммы, Анна Седокова вернулась к активной публичной жизни. На протяжении нескольких месяцев певица избегала появления в медиа, восстанавливаясь от эмоционального потрясения. Однако сегодня артистка снова радует поклонников творчеством и участвует в светской жизни, что, впрочем, уже породило новые слухи вокруг ее имени.

На днях исполнительница оказалась в центре внимания после посещения футбольного матча петербургского клуба "Зенит", где она находилась на трибуне в компании своей подруги Анастасии Климовой. Болельщики заметили, как тренер команды Анатолий Тимощук с поля посылал сердечные жесты в сторону ложи, где находилась певица. Это стало поводом для обсуждений и домыслов о возможных романтических отношениях между звездой и спортсменом.

В ответ на распространение подобных слухов Седокова выступила с опровержением в личных соцсетях. Артистка подчеркнула, что Тимощук давно состоит в отношениях с ее близкой подругой Анастасией, с которой Анну связывают теплые и доверительные отношения. Певица также представила фото с Климовой, подтвердив, что внимание с поля было адресовано именно ей.





В то же время Анна Седокова интригует подписчиков загадочными подарками от неизвестного поклонника. Букеты роз и символические мелочи вызывают интерес у публики, однако имя отправителя певица предпочитает не раскрывать.