Супруга Гретцки подарила жене Овечкина кольцо с бриллиантом после рекорда ее мужа

Александр Овечкин установил новый исторический рекорд, став лидером по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Ранее рекорд принадлежал легендарному Уэйну Гретцки и был побит в знаковом матче между "Вашингтон Кэпиталз" и "Нью-Йорк Айлендерс". Но внимание журналистов оказалось приковано не только к ледовой арене, но и к трогательному жесту вне ее.

Супруга Гретцки, Джанет, вручила жене Овечкина, Анастасии Шубской, эксклюзивное кольцо с бриллиантами – подарок, который оценивается в сумму около 24 000 000 рублей. Этот щедрый жест стал символом хоккейной преемственности и своеобразным продолжением традиции. Когда Уэйн побил рекорд Горди Хоу 26 лет назад, его жена получила от Колин Хоу (супруги Горди) памятный браслет. Джанет решила не только сохранить традицию, но и придать ей новую жизнь, передав эстафету следующему поколению.

"Я не уверена, побьет ли кто‐нибудь рекорд Алекса, – призналась Джанет. – Но я хочу подарить Анастасии что‐то действительно уникальное".

Кольцо украшено восемью бриллиантами и стало не просто ювелирным украшением, а символом признания и уважения.



С трибун за Овечкиным наблюдала не только Анастасия, но сыновья и родители спортсмена. Мама хоккеиста, Татьяна Овечкина, призналась, что в семье о рекорде не говорили – сыну важнее командный успех и путь к плей-офф, чем личные цифры.



Отношения в семье Овечкина, по словам его матери, полны уважения и поддержки. Анастасия не только заботливая супруга, но и мама, которую обожают дети. Она вдохновляет Александра как дома, так и на льду. Что касается сыновей пары, они уже делают первые шаги в хоккее и проявляют большой интерес к спорту.

Ранее сообщалось, что Овечкина с рекордом поздравили Снуп Дог, Джастин Бибер и другие звезды мирового уровня.