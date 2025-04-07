Снуп Дог, Джастин Бибер и другие: мировые звезды поздравляют Овечкина с рекордом

Майкл Джордан, Снуп Догг, Дэнни Де Вито, Джастин Бибер и даже Стив Карелл – не самые частые гости в новостях о хоккее. Но 6 апреля они все были на одной волне: поздравляли Александра Овечкина с рекордом, который еще недавно казался недостижимым.





Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" официально стал снайпером №1 в истории НХЛ, превзойдя легендарного Уэйна Гретцки. И звезды, кажется, были к этому готовы – в соцсетях и на арене вспыхнул настоящий флешмоб признаний. От рэп-иконы Снупа: "Продолжай сиять", до сдержанного и точного Джордана: "Вот это настоящий рекорд".



Команда Овечкина выложила ролик с поздравлениями, который мгновенно разлетелся по медиа. Публика была особенно тронута участием актеров: от Винса Вона до обаятельного Де Вито – каждый добавил к рекорду каплю личного уважения. Даже Сидни Кросби, с которым у Овечкина долгая спортивная история соперничества, признал его величие.



"Честно говоря, я не видел (видео с поздравлениями. – Прим.ред.), но для меня это такой крутой момент – получить видео от легенд", – заявил сам форвард.

Матч "Вашингтон Кэпиталз" – "Нью-Йорк Айлендерс" буквально остановили ради церемонии в честь капитана. Овечкин поблагодарил фанатов и команду, выглядел сдержанным, но растроганным.