Стилист Бузовой рассказал, как она устроила намеренную провокацию на красной дорожке

Модные образы Ольги Бузовой часто становятся предметом горячих обсуждений. И не мудрено, ведь поющая телеведущая тщательно продумывает каждый наряд, заставляя поклонников пристально рассматривать детали туалета. В этом ей помогает стилист Никита Карстен, который в беседе с Клео.ру рассказал о провокации, которую они устроили намеренно.

В 2022 году Бузова появилась на "Жара Cool Fest" в образе, который был практически копировал на тот момент недавний выход Ким Кардашьян. Как оказалось, этот эффект дежавю был достигнут не случайно, а по заранее продуманному сценарию.

"Я предложил два варианта: красивое стеганое платье-пальто или провокацию с синим платьем. Мы выбрали второй вариант. Мы быстро сшили подобное с небольшими отличиями от оригинала", – пояснил Карстен.





По его словам, идея заключалась в том, чтобы Ольга будто бы "не знала", что Ким Кардашьян уже выходила в подобном образе. "В итоге я принял на себя весь хейт, люди говорили: "Куда смотрит стилист?" Но это была намеренная провокация", – добавил Никита.

По словам Карстена, Бузовой свойственна самоирония, и она не боится общественной реакции. "Многим не хватает чувства юмора, а Оля умеет посмеяться над собой", – подчеркнул стилист. Он также отметил, что в современном мире мода – это не только про красоту, но и про взаимодействие со зрителем, про вызов, про смелость.

Полное интервью стилиста Никиты Карстена читайте на сайте Клео.ру.