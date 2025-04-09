Кристина Асмус прокомментировала новость об ее отстранении от съемок сериала "Склиф"

Актриса Кристина Асмус, хорошо знакомая зрителям по ряду популярных проектов, якобы оказалась в центре конфликта на съемочной площадке сериала "Склиф", сообщил Mash. По данным источника, артистку отстранили от участия в проекте из-за напряженной атмосферы, которую, по мнению команды, она создала.

36-летняя актриса якобы систематически нарушала рабочий график, запрашивала изменения в сценарии в самый последний момент и демонстрировала пренебрежение к коллегам. Особенно сложные отношения у нее якобы сложились с Матвеем Лыковым – исполнителем мужской главной роли. По данным инсайдеров, Асмус также настаивала на том, чтобы ее указали в титрах как креативного продюсера, несмотря на отсутствие формального статуса.

Наряду с профессиональными требованиями, актрисе вменяют в вину и неэтичное поведение. Отмечается, что звезда вела себя агрессивно, позволяя себе резкие высказывания в адрес других членов съемочной группы. Такое поведение якобы и привело к решению отстранить ее от работы над проектом, съемки которого, тем не менее, еще не завершены.

Сама актриса оперативно отреагировала на распространившуюся информацию. В своем телеграм-канале Кристина Асмус заявила, что обвинения не соответствуют действительности и назвала это клеветой. Судьба сериала и дальнейшее участие 36-летней артистки в нем пока остаются под вопросом. Точная дата премьеры также не объявлена.